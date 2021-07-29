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Здравоохранение 29.07.2021 23:25

Примерно в 170 странах уже получили миллиард доз британской вакцины AstraZeneca - Джонсон

Уже миллиард доз вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета поставили в 170 стран мира по фактической стоимости, заявил в четверг премьер Великобритании Борис Джонсон.

"Один миллиард доз вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca уже поставлены в 170 стран", - написал Джонсон в твиттере.

"Эта британская вакцина, распространяемая по себестоимости, спасает жизни по всему миру", - подчеркнул британский премьер.

Он выразил надежду, что совместными усилиями страны смогут достичь глобальной вакцинации к концу 2022 года и восстановиться от пандемии COVID-19.

В большинстве европейских стран препарат AstraZeneca применяют для вакцинации только определенных групп населения, в частности, из-за побочных эффектов вакцины. В Норвегии, Испании, КНДР и вовсе отказались от вакцины AstraZeneca.

В начале июня британский премьер призвал лидеров "группы семи" взять на себя обязательство вакцинировать от COVID-19 население всего мира к концу 2022 года.

"Вакцинация всего мира к концу следующего года станет величайшим достижением в истории медицины. Я призываю моих коллег - лидеров "группы семи" присоединиться к нам, чтобы положить конец этой ужасной пандемии, и обещаю, что мы никогда не допустим повторения разрухи, вызванной коронавирусом", - говорится в распространенном тогда заявлении премьера.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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