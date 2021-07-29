Военные учения Agile Spirit 2021 в Грузии не направлены против какой-либо третьей стороны - МИД

В Тбилиси заявляют, что проходящие в Грузии многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух 2021"), участие в которых принимают военнослужащие 15 государств, включая 12 стран-членов НАТО, не направлены против какой-либо третьей стороны.

"У Грузии, как у суверенного государства, есть полное право проводить на своей территории военные учения, включая учения многонационального характера, с соблюдением соответствующих требований международного права", - заявил в четверг журналистам первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, замминистра подчеркнул, что учения "не направлены против какой-либо третьей стороны".

Ранее в тот же день Песков отметил важность того, чтобы учения в Грузии не имели завуалированных действий в отношении России. По словам пресс-секретаря президента РФ, сценарии учений верстаются в НАТО, а эта организация не скрывает, кто является для нее противником.

По словам Дарсалия, проходящие на территории Грузии учения направлены на повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров альянса, на развитие сотрудничества в сфере безопасности.

Как ранее сообщили в Минобороны Грузии, учения Agile Spirit 2021 проходят в Грузии с 26 июля до 6 августа. Участие в учениях принимают более 2 тыс. 500 военнослужащих из 15 стран - Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.