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Регион 29.07.2021 22:05

Военные учения Agile Spirit 2021 в Грузии не направлены против какой-либо третьей стороны - МИД

В Тбилиси заявляют, что проходящие в Грузии многонациональные военные учения Agile Spirit 2021 ("Проворный дух 2021"), участие в которых принимают военнослужащие 15 государств, включая 12 стран-членов НАТО, не направлены против какой-либо третьей стороны.

"У Грузии, как у суверенного государства, есть полное право проводить на своей территории военные учения, включая учения многонационального характера, с соблюдением соответствующих требований международного права", - заявил в четверг журналистам первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.

Комментируя заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, замминистра подчеркнул, что учения "не направлены против какой-либо третьей стороны".

Ранее в тот же день Песков отметил важность того, чтобы учения в Грузии не имели завуалированных действий в отношении России. По словам пресс-секретаря президента РФ, сценарии учений верстаются в НАТО, а эта организация не скрывает, кто является для нее противником.

По словам Дарсалия, проходящие на территории Грузии учения направлены на повышение взаимосовместимости между подразделениями стран-членов НАТО и партнеров альянса, на развитие сотрудничества в сфере безопасности.

Как ранее сообщили в Минобороны Грузии, учения Agile Spirit 2021 проходят в Грузии с 26 июля до 6 августа. Участие в учениях принимают более 2 тыс. 500 военнослужащих из 15 стран - Грузии, США, Эстонии, Германии, Латвии, Литвы, Румынии, Польши, Испании, Турции, Украины, Великобритании, Канады, Италии и Азербайджана.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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