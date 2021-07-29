Газ в Европе покорил новую планку, взлетев до $505/тыс. кубов, а котировки в Азии обещают только новые рекорды

Спотовая цена газа в Европе за сутки прибавила 4% и вышла на уровень $505 за тысячу кубометров (цена газа с поставкой в пятницу на главном хабе Европы - TTF в Нидерландах).
Цены на газ в Европе чутко реагируют на ралли цен на СПГ в Азии. Ближайший (сентябрьский) фьючерс по азиатскому спотовому индексу Platts JKM достиг в четверг $544 после $539 днём ранее, и это обещает рынкам новый импульс для роста. Самый дорогой контракт будущей зимы - на февраль 2022 года стоит уже $613. Индекс JKM отражает спотовую рыночную стоимость партий СПГ, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань.
Достигнутый сейчас показатель является максимальным за последние три с половиной года - с начала марта 2018 года. Тогда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East), и цена взлетала до тысячи долларов за тысячу кубометров.
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