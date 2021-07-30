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Оборона 30.07.2021 06:29

Минобороны Азербайджана опровергает новость о двух сбитых над Басаркечаром азербайджанских беспилотниках

Минобороны Азербайджана опровергает новость армянской стороны о двух сбитых азербайджанских беспилотниках.

"Распространенная армянской стороной информация о, якобы, сбитых над Басаркечаром двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - отмечается в сообщении.

Ранее армянские СМИ сообщили, что подразделения войск ПВО Армении в небе над Басаркечаром в четверг вечером уничтожили два беспилотника ВС Азербайджана.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, БПЛА, ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]