Минобороны Азербайджана опровергает новость о двух сбитых над Басаркечаром азербайджанских беспилотниках

Минобороны Азербайджана опровергает новость армянской стороны о двух сбитых азербайджанских беспилотниках.
"Распространенная армянской стороной информация о, якобы, сбитых над Басаркечаром двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - отмечается в сообщении.
Ранее армянские СМИ сообщили, что подразделения войск ПВО Армении в небе над Басаркечаром в четверг вечером уничтожили два беспилотника ВС Азербайджана.
Н.Аббасова
Нефть дешевеет после роста до двухнедельных максимумов, Brent - $75,6 за баррель
MasterCard во II квартале увеличила чистую прибыль на 46%, выручку - на 36%
Число заражений COVID-19 в мире превысило 196,6 млн - университет Хопкинса
Байден призвал штаты платить $100 привитым от COVID-19
Примерно в 170 странах уже получили миллиард доз британской вакцины AstraZeneca - Джонсон
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
Служащим федеральных ведомств США следует либо вакцинироваться, либо носить маску и сдавать тесты на COVID-19
РФ и Узбекистан в пятницу могут начать учения на границе с Афганистаном
Общее число случаев заражения COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 220
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
AccessBank инвестирует в новое программное обеспечение фронт-офиса
Шесть выпускников БВШН получили стипендии от правительства Германии
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом