Минобороны Азербайджана опровергает новость о двух сбитых над Басаркечаром азербайджанских беспилотниках

Минобороны Азербайджана опровергает новость армянской стороны о двух сбитых азербайджанских беспилотниках.

"Распространенная армянской стороной информация о, якобы, сбитых над Басаркечаром двух БПЛА азербайджанской армии не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника", - отмечается в сообщении.

Ранее армянские СМИ сообщили, что подразделения войск ПВО Армении в небе над Басаркечаром в четверг вечером уничтожили два беспилотника ВС Азербайджана.

Н.Аббасова