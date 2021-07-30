Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0154 RUR   0.0231 GBR   2.3675 TRY   0.1987

Цена на нефть

29.07 $/bbl   WTI 73.62 1.23 Brent 76.05 1.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 30.07.2021 09:45

РФ и Узбекистан в пятницу могут начать учения на границе с Афганистаном

Старт совместных учений РФ и Узбекистана в районе, граничащем с Афганистаном, запланирован на пятницу.

Как сообщал ранее Центральный военный округ, около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместных учениях, которые продлятся до 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Практические действия учений запланированы на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

Ожидается участие звена штурмовых самолетов Су-25СМ с российской авиабазы "Кант" в Киргизии, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства.

Учения пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ВОЕННЫЕ, УЧЕНИЯ


Похожие новости


Около 1,5 тыс. военных из РФ и Узбекистана проведут учение около границы с Афганистаном 30 июля - 10 августа Главы МИД России и Узбекистана обсудили деградацию ситуации в Афганистане Россельхознадзор с 14 апреля разрешает ввоз томатов из 3 областей Узбекистана Россельхознадзор с 1 января разрешает поставки томатов с 34 предприятий Узбекистана Путин поздравил президента Узбекистана с Днем независимости Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]