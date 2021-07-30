РФ и Узбекистан в пятницу могут начать учения на границе с Афганистаном

Старт совместных учений РФ и Узбекистана в районе, граничащем с Афганистаном, запланирован на пятницу.

Как сообщал ранее Центральный военный округ, около 1,5 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ и Узбекистана примут участие в совместных учениях, которые продлятся до 10 августа в Сурхандарьинской области Республики Узбекистан.

Практические действия учений запланированы на полигоне "Термез" в районе, граничащем с Афганистаном, с привлечением около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

Ожидается участие звена штурмовых самолетов Су-25СМ с российской авиабазы "Кант" в Киргизии, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства.

Учения пройдут на фоне обострения ситуации в Афганистане.