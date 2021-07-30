Манат дешевеет к евро и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 июля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 30 июля ЦБА установил на уровне 2,0193 манат/1EUR (29 июля - 2,0154 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 30 июля установил 0,0232 маната/1RUB (29 июля - 0,0231 манатов/1RUB)

Н.Аббасова