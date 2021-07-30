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Служащим федеральных ведомств США следует либо вакцинироваться, либо носить маску и сдавать тесты на COVID-19

Сотрудникам американских федеральных ведомств следует либо пройти вакцинацию от коронавируса COVID-19, либо - следовать на работе ряду мер предосторожности, заявил президент США Джо Байден.

"Каждого служащего федерального правительства попросят подтвердить статус вакцинации. Любому, кто не сделает это или не пройдёт вакцинацию, следует носить маску", - заявил Байден в Белом доме.

Согласно заявлению американского президента, сотрудники федеральных ведомств, не прошедшие вакцинацию, должны будут придерживаться строгих правил, в частности, носить маски на работе, соблюдать правила социального дистанцирования, а также - периодически сдавать тест на коронавирус. Более того, по словам Байдена, невакцинированных госслужащих не будут отправлять в служебные командировки.

Американский президент отметил, что его администрация также разрабатывает меры по ускорению темпов вакцинации, поскольку в последнее время они существенно снизились.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ВЕДОМСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]