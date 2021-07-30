Общее число случаев заражения COVID-19 на Олимпиаде в Токио достигло 220

Коронавирус обнаружен еще у 27 человек, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сообщают в пятницу японские СМИ.

Отмечается, что из 27 случаев заболевания, три выявлены у спортсменов.

Выявленное за минувшие сутки число заражений является самым высоким с момента начала сбора данных.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 среди людей, связанных с Олимпиадой, с начала июля достигло 220.