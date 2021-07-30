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Дальнее зарубежье 30.07.2021 14:03

Все приезжающие в ФРГ с воскресенья обязаны будут предъявлять негативный тест на коронавирус

Правительство ФРГ вводит обязательные тесты на коронавирус для всех граждан, возвращающихся в Германию из отпуска, сообщил вице-канцлер Олаф Шольц в эфире телеканала ARD.

Таблоид Bild со ссылкой на подготовленные правительством документы сообщает, что с воскресенья "все путешествующие старше 12 лет должны иметь документ, подтверждающий негативный тест, прививку или справку об уже перенесенном коронавирусе".

Исключения составляют граждане, путешествующие транзитом или те, кто живет и работает на границе и ездит, например, из Польши в Германию на работу. Для таких граждан будет введен контроль методом случайной выборки.

Ожидается, что новое правило будет согласовано и принято правительством в пятницу, его действие начнется с воскресенья. Правило будет касаться всех путешествующих на самолетах, поездах, автомобилях или приезжающих по морю.

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Тэги: ФРГ, КОРОНАВИРУС, ПРАВИЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]