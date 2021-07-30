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Макроэкономика 30.07.2021 13:00

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2021г превысит $3 млрд при средней цене на нефть в $65/бар – глава ЦБ

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана по итогам 2021 года может составить $3,1 млрд при средней цене на нефть на уровне $65 за баррель, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов.

«Рост цен на нефть и увеличение ненефтяного экспорта Азербайджана положительно влияют на показатели платежного баланса страны. Если средняя цена на нефть в текущем году будет на уровне $65 за баррель, то профицит счета текущих операций платежного баланса может составить $3,1 млрд или 6,5% ВВП страны», - сказал Рустамов на пресс-конференции в пятницу.

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за I-ый квартал 2021 года составил $627,7 млн или 5,7% ВВП. Средняя цена на нефть в январе-марте 2021 года составила $52 за баррель против $58 годом ранее.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана за 2020 год составил $227,6 млн или 0,5% ВВП против профицита в $4 млрд 364,9 млн за 2019 год. Дефицит был обусловлен более низкой ценой на нефть (средняя цена на нефть в 2020 году составила $41 за баррель против $64 годом ранее) и сокращением объема экспорта в рамках сделки ОПЕК+.

А.Азизов

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Тэги: БАЛАНС, ПЛАТЕЖНЫЙ, ПРОФИЦИТ


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