Туристический автобус с 17 пассажирами перевернулся в Германии

Туристический автобус с 17 пассажирами перевернулся на автобане в соседней с Берлином федеральной земле Бранденбург в пятницу утром, есть пострадавшие, сообщает телеканал Welt.

ЧП произошло на автобане А13. По информации радиостанции Rbb24, водитель автобуса планировал свернуть на парковку, в процессе автобус перевернулся.

Сообщается, что минимум один человек получил тяжелые травмы, другие подробности пока не известны.