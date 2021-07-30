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Происшествия 30.07.2021 13:28

Туристический автобус с 17 пассажирами перевернулся в Германии

Туристический автобус с 17 пассажирами перевернулся на автобане в соседней с Берлином федеральной земле Бранденбург в пятницу утром, есть пострадавшие, сообщает телеканал Welt.

ЧП произошло на автобане А13. По информации радиостанции Rbb24, водитель автобуса планировал свернуть на парковку, в процессе автобус перевернулся.

Сообщается, что минимум один человек получил тяжелые травмы, другие подробности пока не известны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АВТОБУС, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]