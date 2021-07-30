Вопрос о размещении российских баз в Белоруссии на уровне президентов никогда не обсуждался - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.
"Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего, потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях", - сказал Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.
Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.
Президент обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.
"По меньшей мере, смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?" - отметил глава государства.
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