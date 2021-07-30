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СНГ 30.07.2021 13:30

Вопрос о размещении российских баз в Белоруссии на уровне президентов никогда не обсуждался - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что вопрос о размещении российских баз в его стране никогда не обсуждался на высшем уровне.

"Никогда на уровне президентов вопрос о размещении российских баз в Беларуси не обсуждался. Прежде всего, потому, что в этом нет никакой необходимости при современных вооружениях", - сказал Лукашенко на встрече с активом местной вертикали по актуальным вопросам общественно-политической обстановки.

Его цитирует госагентство БелТА в пятницу.

Президент обратил внимание, что на Западе в очередной раз обеспокоились белорусско-российскими учениями, которые пройдут в сентябре.

"По меньшей мере, смешно это все слышать. Сколько учений они провели у наших границ? Они нас критикуют: вот Лукашенко хочет разместить российские базы на территории Беларуси. Слушайте, мы же не паримся по поводу того, что они создали кучу этих баз в Европе. Их же море там, чего вы нам предъявляете претензии?" - отметил глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, РОССИЯ, БАЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]