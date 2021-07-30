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Финансы 30.07.2021 13:35

В Азербайджане 4 из 26 банков завершили I полугодие с убытком - ЦБ

Центральный банк Азербайджана отмечает финансовую устойчивость банков, завершивших первое полугодие 2021 года с чистым убытком, заявил генеральный директор ЦБ Тогрул Алиев.

По его словам, суммарная прибыль банковского сектора Азербайджана за январь-июнь 2021 года составила 366 млн манатов. При этом 22 банка получили прибыль на сумму 372 млн манатов, тогда как убытки 4 банков суммарно превысили 6 млн манатов.

В целом, операционная прибыль банков в Азербайджане за 6 месяцев составила 502 млн манатов.

«У 3 из 4 банков, завершивших отчетный период с убытком, операционные доходы превысили расходы, еще у одного доходы убытки обусловлены с созданием резервов по кредитам. В целом, эти четыре банка являются финансово устойчивыми, и их убыточность не создает риски для банковской системы Азербайджана», - сказал Алиев на пресс-конференции в пятницу.

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, УСТОЙЧИВОСТЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]