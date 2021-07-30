В Азербайджане 4 из 26 банков завершили I полугодие с убытком - ЦБ

Центральный банк Азербайджана отмечает финансовую устойчивость банков, завершивших первое полугодие 2021 года с чистым убытком, заявил генеральный директор ЦБ Тогрул Алиев.
По его словам, суммарная прибыль банковского сектора Азербайджана за январь-июнь 2021 года составила 366 млн манатов. При этом 22 банка получили прибыль на сумму 372 млн манатов, тогда как убытки 4 банков суммарно превысили 6 млн манатов.
В целом, операционная прибыль банков в Азербайджане за 6 месяцев составила 502 млн манатов.
«У 3 из 4 банков, завершивших отчетный период с убытком, операционные доходы превысили расходы, еще у одного доходы убытки обусловлены с созданием резервов по кредитам. В целом, эти четыре банка являются финансово устойчивыми, и их убыточность не создает риски для банковской системы Азербайджана», - сказал Алиев на пресс-конференции в пятницу.
А.Азизов
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