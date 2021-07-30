Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0193 RUR   0.0232 GBR   2.3709 TRY   0.2007

Цена на нефть

29.07 $/bbl   WTI 73.62 1.23 Brent 76.05 1.31

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 30.07.2021 19:11

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 12,7%

Объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии в январе-июне 2021 года увеличился на 12,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики.

В июне реальный ВВП вырос на 18,7% по сравнению с июнем 2020 года, за второй квартал текущего года - на 29,8% по отношению к апрелю-июню прошлого года.

По информации статслужбы, в прошлом месяце этого года рост был отмечен в перерабатывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, в сфере транспорта и складирования, торговли, гостиниц и ресторанов, деятельности, связанной с недвижимостью, а также в секторе строительства. Тенденция снижения зафиксирована в горнодобывающей промышленности.

Как сообщалось ранее, правительство Грузии в июле скорректировало госбюджет страны на 2021 год, параметры которого были изменены с учетом улучшения прогноза роста ВВП по итогам года до 7,7% против ранее ожидавшихся 4,3%.

ВВП Грузии в 2020 году снизился на 6,2% после роста на 5% годом ранее.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ВВП, ПОЛУГОДИЕ


Похожие новости


Глава Минфина Грузии ожидает падения ВВП страны в 2020г на 6%, а при поспешном открытии границ - на 8% ВВП Грузии в 2017 году вырос на 4,8% ВВП Грузии в I квартале вырос на 7,4% ЕБРР подтвердил прогноз роста ВВП Грузии в 2013 году на уровне 5% ВБ ухудшил прогноз роста ВВП Грузии в 2013 году

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]