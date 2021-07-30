Поколение Z Азербайджана: 86% ценят более высокую зарплату и престижную должность - исследование

55% молодого поколения Азербайджана обеспокоено вопросом образования, в то же время 86% поколения Z ценят более высокую зарплату и престижную должность.

Таковы данные исследования, проведенного британской Ассоциацией профессионалов в области финансов, учета и аудита (ACCA), в котором приняли участие более 9 тыс. представителей поколения Z, включая 74 из Азербайджана в возрасте от 18 до 25 лет.

«Главный повод для беспокойства у молодых азербайджанцев, выходящих на рынок труда, - будущее образования: 55% опрошенных озабочены этим вопросом по сравнению с 37% во всем мире», - указывается в данных исследования, которые имеются в распоряжении агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно данным исследования, возможности трудоустройства или гарантии занятости чуть меньше волнуют поколение Z в Азербайджане по сравнению с глобальными коллегами (54% и 58% соответственно). В целом 76% респондентов утверждают, что бизнес оказывает положительное влияние на общество. В мире этот показатель равен 69%.

Многие молодые респонденты в Азербайджане заинтересованы в карьерном росте в сфере финансов: 53% участников опроса считают развитие в финансовом секторе привлекательным против 37% респондентов во всем мире.

«Быстрый карьерный рост (61% респондентов) – главный стимул для работы в той или иной организации. Это амбициозное поколение – около 60% ожидают получить карьерное продвижение в течение двух лет работы», - сообщает ACCA.

ACCA считает, что работодатели в финансовой сфере используют не все возможности для привлечения молодых людей. По их мнению, необходимо пересмотреть вопрос стратегии работы с молодыми кадрами.

«Результаты нашего исследования показывают как сложности, так и возможности для финансовой профессии и бизнеса здесь, в Азербайджане, и во всем мире. Это связано с тем, что представителям поколения Z будет важно, чтобы руководители организаций, в которых они работают, проявляли большую ответственность. У молодого поколения также высокие ожидания в отношении баланса между работой и личной жизнью и управления благосостоянием сотрудников», - сказал Филиз Демирез, глава ACCA в Азербайджане, Турции, Грузии и Афганистане.

По данным исследования, поколение Z Азербайджана твердо настроено: 89% готовы приложить столько же усилий, сколько предыдущее поколение, чтобы быстро продвинуться по карьерной лестнице (79% во всем мире). 84% говорят, что они амбициозны; 82% ценят цель и смысл работы, а 86% - более высокую зарплату и престижную должность.

«Как и ожидалось, молодые люди технически подкованы – они (81%) быстро осваивают новые технологии и комфортно с ними работают, а 73% заявили, что технологии позволят специалистам в области финансов сосредоточиться на деятельности с высокой добавленной стоимостью», - указывается в данных исследования.

Х.Насирзаде