Британия профинансирует проект энергомагистралей для электрогрузовиков в рамках борьбы с вредными выбросами

Министерство транспорта Великобритании выделит 2 млн фунтов стерлингов на проектирование энергомагистралей для электрогрузовиков, говорится в сообщении ведомства.
Этот проект будет разрабатываться в течение 9 месяцев группой инженеров консорциума Costain, который занимается инфраструктурным строительством. В компании считают, что это станет важным шагом на пути к снижению выбросов углекислого газа от автомобилей.
В рамках проекта планируется обеспечить проводами питания 20-километровую магистраль вблизи города Скантроп (графство Линкольншир). Ток с этих проводов будет поступать в грузовики через пантографы - устройства, используемые в транспортных средствах, работающих от электричества, таких как трамваи, например.
Costain планирует использовать в своем проекте грузовики, произведенные шведской компанией Scania и пантографы eHighway немецкой Siemens, которые уже применяются в небольших масштабах в Швеции и США.
В случае одобрения проекта властями и дальнейшего финансирования его реализации, электрогрузовики смогут появиться на этой магистрали к 2024 году.
Ранее правительство Великобритании в рамках плана по достижению нулевых выбросов вредных веществ в атмосферу к 2050 году приняло решение запретить грузовики на традиционных видах топлива к 2040 году. Это решение поставило перед транспортными компаниями проблему замены старых грузовиков на экологически чистые, поясняет британская The Guardian.
Проект не является единственной возможной альтернативой традиционным грузовикам. В министерстве транспорта Великобритании также сообщили, что будет профинансировано исследование эффективности грузовиков на водородном топливе и на аккумуляторах.
Согласно данным правительства, в 2019 году 27% углекислого газа, выброшенного в атмосферу, приходилось на транспорт. При этом 18% было выработано тяжелыми грузовыми автомобилями.
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