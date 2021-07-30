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Дальнее зарубежье 30.07.2021 23:21

Еврокомиссия призвала страны ЕС бороться с дискриминацией цыган

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие члены исполнительной коллегии ЕС в своем заявлении назвали коллективным долгом европейцев помнить о преследовании европейских цыган и бороться с сохраняющейся дискриминацией этого народа.

"Сегодня мы еще раз призываем государства-члены (ЕС) принять обязательства по утвержденной нами в октябре 2020 года Стратегической рамочной программой по вопросам равенства, интеграции и (общественного) участия", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении по случаю Дня памяти жертв Холокоста европейских цыган.

По решению Европарламента он отмечается ежегодно 2 августа с 2015 года.

"Ненависти, насилию по расовым мотивам и этническим стереотипам нет места в нашем союзе, основанном на уважении базовых прав", - подчеркивается в заявлении.

Полмиллиона представителей народа рома или не менее четверти тогдашней его численности были во время второй мировой войны уничтожены в оккупированной нацистами Европе. В заявлении фон дер Ляйен рома названы "крупнейшим этническим меньшинством" Евросоюза.

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Тэги: ЕС, ЦЫГАНЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]