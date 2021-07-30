Еврокомиссия призвала страны ЕС бороться с дискриминацией цыган

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и другие члены исполнительной коллегии ЕС в своем заявлении назвали коллективным долгом европейцев помнить о преследовании европейских цыган и бороться с сохраняющейся дискриминацией этого народа.
"Сегодня мы еще раз призываем государства-члены (ЕС) принять обязательства по утвержденной нами в октябре 2020 года Стратегической рамочной программой по вопросам равенства, интеграции и (общественного) участия", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении по случаю Дня памяти жертв Холокоста европейских цыган.
По решению Европарламента он отмечается ежегодно 2 августа с 2015 года.
"Ненависти, насилию по расовым мотивам и этническим стереотипам нет места в нашем союзе, основанном на уважении базовых прав", - подчеркивается в заявлении.
Полмиллиона представителей народа рома или не менее четверти тогдашней его численности были во время второй мировой войны уничтожены в оккупированной нацистами Европе. В заявлении фон дер Ляйен рома названы "крупнейшим этническим меньшинством" Евросоюза.
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