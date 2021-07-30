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Бизнес и законодательство 30.07.2021 19:43

РФ и Турция надеются увеличить товарооборот в 2021г на 50%, развивать новые сферы

Товарооборот России и Турции в 2020 году снизился и составил $20 млрд из-за влияния пандемии, но уже в первом полугодии 2021 года он был на 40% выше, чем годом ранее, сообщил вице-премьер РФ, сопредседатель российско-турецкой межправкомиссии Александр Новак, предваряя ее заседание.

Он отметил, что нужно развивать взаимную торговлю по высокотехнологичным отраслям - в частности, IT, фармацевтика, судостроение, авиастроение, а также развивать сотрудничество в рамках развития новых климатических трендов - в производстве водорода, утилизации СО2 и др.

По словам Новака, стороны изучат барьеры, присутствующие во взаимной торговле - в частности "нужны решения по пошлинам, по улучшению взаимоотношений банковского, финансового сектора".

В свою очередь министр торговли Турции Мехмет Муш выразил надежду, что к концу года товарооборот между странами превысит $30 млрд и "показатели первого полугодия дают такую надежду".

Он также призвал развивать новые сферы сотрудничества, чтобы достичь цели по увеличению товарооборота, поставленной президентами стран, до $100 млрд.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]