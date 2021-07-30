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Финансы 30.07.2021 17:11

Проверки Минфина в I полугодии обеспечили возмещение средств на 27 млн манатов

Проверки Государственной службы финансового надзора Минфина Азербайджана в I-ом полугодии 2021 года обеспечили возмещение средств на сумму 26 млн 840,2 тыс. манатов, отмечается в сообщении министерства

Из них 25 млн 363,1 тыс. манатов это возмещение завышенных расходов, еще 1 млн 477,4 тыс. манатов – необоснованно осуществленных платежей.

По данным Минфина, в том числе, в отчетном периоде были проведены проверки в 23 организациях на основе запросов, полученных от правоохранительных органов и прокуратуры. Эти проверки позволили взыскать с 25 млн 929,6 тыс. манатов с лиц, допустивших правонарушения.

В 6 организациях были выявлены нарушения на 43,9 тыс. манатов, материалы по ним направлены в органы прокуратуры.

Госслужба по итогам проверок применила штрафы в отношении 76 должностных лиц в бюджетных организациях на общую сумму 54,4 тыс. манатов.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МИНФИН, ПРОВЕРКИ, ЭФФЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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