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Это интересно 30.07.2021 17:26

Минюст Узбекистана обвинил известного итальянского дизайнера в неуважении к госсимволике республики

Использование изображений герба и флага Узбекистана в новой коллекции обуви итальянского дизайнера Стефано Риччи является неуважением к государственной символике республики, заявили в пятницу в пресс-службе узбекского Минюста.

"Это неуважение к государственным символам Республики Узбекистан - флагу и гербу", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что государственные символы независимого Узбекистана священны, и их оскорбление в любой форме карается законом. В частности, в соответствии с законодательством страны изображение герба и флага страны не могут быть использованы в коммерческих целях для продвижения производимых или реализуемых товаров (работ, услуг).

Ранее в соцсетях появились фотографии новой коллекции спортивной обуви и одежды известного итальянского дизайнера Стефано Риччи, в которой он использовал изображения герба и флага Узбекистана. Мнения пользователей в соцсетях разделились на тех, кто осудил автора, и тех, кому коллекция понравилась.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ИТАЛИЯ, ДИЗАЙНЕР, ОБВИНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]