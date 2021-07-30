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Происшествия 30.07.2021 17:33

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту применения силы депутатом парламента против полицейского

Генпрокуратура Азербайджана провела разбирательство по материалам, поступившим от МВД, о применении силы депутатом Милли Меджлиса (парламента) Эльданизом Салимовым в отношении сотрудника полиции в ресторане «Старый двор», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Инцидент произошел в ночь на 29 июля.

Согласно информации, по данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) УК Азербайджана, расследование поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Накануне азербайджанские СМИ обнародовали подробности инцидента в Набрани (курортная зона на севере Азербайджана – ИФ), где Салимов избил сотрудника МВД. Согласно информации СМИ, несколько полицейских прибыли в ресторан, в котором сидел депутат и, ссылаясь на то, что уже 12 часов ночи (в связи с карантином кафе и рестораны в Азербайджане имеют право работать только до 12 часов ночи – ИФ), потребовали закрыть ресторан. В свою очередь, депутат, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, потребовал от полицейских покинуть заведение. Завязалась потасовка, в ходе которой депутат напал на сотрудника полиции Заура Мирзаева.

По данным СМИ, данный ресторан принадлежит родственнику депутата.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРОКУРАТУРА, ДЕПУТАТ, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]