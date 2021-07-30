Турция планирует в течение нескольких месяцев начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на свой территории, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-турецкой межправкомиссии.

Новак сказал также, что Россия видит перспективы наращивания сотрудничества в фармацевтике, отметив, что надо вернуться к созданию на территории Турции производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий.