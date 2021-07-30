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Здравоохранение 30.07.2021 17:55

Турция планирует в течение нескольких месяцев начать производство "Спутника V" - Новак

Турция планирует в течение нескольких месяцев начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на свой территории, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-турецкой межправкомиссии.

Новак сказал также, что Россия видит перспективы наращивания сотрудничества в фармацевтике, отметив, что надо вернуться к созданию на территории Турции производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ВАКЦИНА, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]