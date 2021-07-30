Россельхознадзор с 3 августа разрешает ввоз томатов с 34 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 3 августа разрешает ввоз томатов еще с 34 предприятий и одного кооператива Азербайджана.

Как сообщает служба, решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций. Поставки будут возможны под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, всего в настоящее время экспортировать томаты в РФ могут 187 азербайджанских производителей.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года ограничил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана в связи выявлением в этой продукции карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).