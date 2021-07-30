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АПК 30.07.2021 18:01

Россельхознадзор с 3 августа разрешает ввоз томатов с 34 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 3 августа разрешает ввоз томатов еще с 34 предприятий и одного кооператива Азербайджана.

Как сообщает служба, решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций. Поставки будут возможны под гарантии агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Таким образом, всего в настоящее время экспортировать томаты в РФ могут 187 азербайджанских производителей.

Как сообщалось, Россельхознадзор с 10 декабря 2020 года ограничил ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана в связи выявлением в этой продукции карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ТОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]