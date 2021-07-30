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АПК 30.07.2021 18:58

Товарооборот продукции АПК между РФ и Турцией в I полугодии вырос до $2,7 млрд

Товарооборот продукции АПК между Россией и Турцией в перовом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21% и составил $2,7 млрд, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-турецкой межправкомиссии в пятницу.

По его словам, это стало следствием активного сотрудничества обеих стран в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ, в первом полугодии этого года Турция стала основным покупателем российского зерна - более 3,3 млн тонн на $814 млн. Около 71% стоимостного объема пришлось на пшеницу, 23% - на кукурузу, 4% - на ячмень.

Она также лидирует по закупкам масложировой продукции. За 6 месяцев поставки выросли на 16%, до 780 тыс. тонн, и в 2,3 раза, до $696 млн. В том числе отгружено 513 тыс. тонн подсолнечного масла (на 36% больше) на $605 млн (в 2,4 раза больше), 266 тыс. тонн шрота и жмыха (на 9,4% меньше) на $90 млн (на 69% больше), 85 тонн маргарина (в 4,2 раза больше) на $82 тыс. (в 4,6 раза больше).

В свою очередь, Турция является крупным поставщиком в РФ овощей, фруктов и ягод. По данным ФТС, в первом полугодии Россия импортировала из Турции 528,5 тыс. тонн фруктов на $466,8 млн, в том числе 107,6 тыс. тонн мандаринов (на $72 млн), 66,1 тыс. тонн персиков (на $87,6 млн), 69,1 тыс. тонн лимонов и лаймов (на $49,6 млн).

Овощей было ввезено 156,4 тыс. тонн на $140,4 млн тонн. В том числе 51,8 тыс. тонн томатов (на $60 млн), 21,6 тыс. тонн перца (на $24,4 млн), 24,1 тыс. тонн лука (на $7,2 млн), 3,2 тыс. тонн капусты (на $4 млн), 2,8 тыс. тонн баклажанов (на $3,6 млн), 2,4 тыс. тонн моркови, свеклы и других корнеплодов (на $1,2 млн).

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Тэги: РОССИЯ-, ТУРЦИЯ, АПК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]