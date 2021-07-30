Пожарные МЧС Азербайджана отправились в Турцию для участия в тушении лесных пожаров

Первая группа пожарных МЧС Азербайджана в составе 100 человек в пятницу отправилась в Турцию для участия в тушении лесных пожаров.

Агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МЧС сообщили, что пожарные отправились в область Даламан, где присоединятся к своим турецким коллегам для участия в тушении пожаров.

В Турцию также отправлены 2 вертолета МЧС Азербайджана и 50 единиц различной техники.

Ранее сообщалось, что Азербайджан планирует отправить в Турцию до 500 сотрудников МЧС, вертолеты и технику для тушения лесных пожаров.

На западном и южном побережьях Турции в течение последних трех дней продолжаются лесные пожары, сотни гектаров леса сгорели дотла. Пламя добралось до популярной туристической провинции Анталья: огонь распространился рядом с курортами Соргун, Сиде, Манавгат, Чолаклы. В четверг утром лесные пожары начались в провинции Мугла.

Четыре человека стали жертвами природных пожаров: трое погибли в Анталье, один - в Мармарисе. Около 140 человек обратились за помощью в больницы.

Р.Ахмедов