Штамм «дельта» изменил и усложнил борьбу с пандемией коронавируса в США

Штамм COVID-19 "дельта" стал причиной того, что медицинские службы США пересматривают меры борьбы с пандемией коронавируса, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на попавшие в американские СМИ служебные документы Центров США по контролю и предотвращению заболеваний (CDC).

"Признайте: ход войны изменился", - говорится в документах с основными тезисами об опасности штамма "дельта".

По данным AP, в частности, на фоне нынешней эпидемиологической ситуации в CDC рассматривают вариант рекомендовать носить маски всем и требовать вакцинации от докторов и других лиц, обеспечивающих медицинское обслуживание.

Согласно материалам CDC, штамм "дельта" отличается крайне сильной заразностью.

"Документы показывают, что вариант "дельта", впервые зарегистрированный в Индии, вызывают инфекцию более заразную, чем обычная простуда, грипп, оспа и вирус Эбола, а такую же заразную, как крайне контагиозная ветряная оспа", - отмечает AP.

При этом CDC упоминает исследования из Канады, Сингапура, Шотландии, согласно которым при заражении штаммом "дельта" выше риск госпитализации, перевода в палату интенсивной терапии и летального исхода, чем при инфицировании штаммом "альфа", впервые отмеченном в Великобритании.

Также с января наблюдался рост количества случаев, когда уже вакцинированных лиц госпитализировали с COVID-19, или когда имели место летальные случаи в больницах среди пациентов, ранее получивших вакцину. Это явление совпало с распространением штамма "дельта".

Однако в CDC подчеркнули, что вакцины от COVID-19 все еще достаточно эффективны в предотвращении инфицирования, серьезного течения болезни и смерти, а заражение после вакцинации является необычным случаем.

AP напоминает, что ранее на этой неделе в CDC рекомендовали вакцинированным людям вновь носить маски в помещениях в очагах заболевания. В CDC при этом указали, что новые данные свидетельствуют: вирус может так же передаваться от вакцинированного человека, как и от невакцинированного.

По данным портала Worldometers, США находятся на первом месте в мире как по общему числу выявленных за время пандемии случаев COVID-19, так и по количеству летальных исходов от коронавируса. В США выявлено свыше 35,5 млн случаев заражения COVID-19, и свыше 628 тыс. из них имели летальный исход. Более 29,6 млн человек выздоровели.