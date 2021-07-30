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Бизнес и законодательство 30.07.2021 20:16

Amazon получила рекордный штраф в $887 млн в рамках закона ЕС о конфиденциальности

Европейский регулятор в сфере конфиденциальности оштрафовал американскую Amazon.com Inc. на $887 млн за нарушения, касающиеся рекламы, что на текущий момент является крупнейшим в истории штрафом в рамках закона ЕС о защите данных.

В сообщении Amazon говорится, что решение о штрафе приняла Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) - основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.

Также регулятор поручил Amazon пересмотреть ряд деловых практик, однако в сообщении не уточняется, о чем именно идет речь.

Amazon назвала решение регулятора необоснованным, сообщив, что подаст апелляцию.

"Решение, связанное с тем, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основано на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности, предложенный штраф совершенно не соответствует даже подобной интерпретации", - сообщила компания.

Газета The Wall Street Journal в начале июня сообщила, что CNPD распространил предварительное решение в отношении Amazon, которое предусматривало штраф в размере более $425 млн.

В случае подобных трансграничных дел решения должны согласовываться другими европейскими регуляторами в сфере конфиденциальности, что может приводить к существенным изменениям, включая увеличение или уменьшение размера штрафа, пишет WSJ. Газета сообщила, что CNPD получил, как минимум, одну жалобу от другого регулятора ЕС, что изначально предложенный штраф является недостаточно высоким.

Сумма итогового штрафа соответствует около 4,2% чистой прибыли интернет-ритейлера за 2020 год, которая составила $21,3 млрд, и 0,2% выручки в размере $386 млрд. В рамках Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза регуляторы могут штрафовать компании на сумму, соответствующую до 4% годовой выручки.

Акции Amazon в ходе торгов в пятницу дешевеют на 7,3%.

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Тэги: AMAZON, ШТРАФ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]