Глобальное потепление грозит гибелью до конца столетия более 80 млн человек

Глобальное потепление может способствовать росту избыточной смертности на планете, став причиной летальных исходов до 2100 года 83 млн человек, сообщает в пятницу издание The Hill со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Communications.

В исследовании отмечается, что речь идет о летальных исходах, вызываемых такими связанными с ростом температур явлениями как аномальная жара: в частности, упоминается смерть от теплового удара. В то же время за рамками работы остаются другие имеющие отношения к климату кризисные явления как бури, наводнения, гибель урожая, инфекционные заболевания, которые также могут повлечь за собой смерть.

Согласно исследованию, показатель в 83 млн избыточных смертей до 2100 года станет возможен, если к этому сроку температуры на Земли повысятся еще на 4,1 градусов по Цельсию.

При этом в докладе указывается на фактор выбросов углекислых газов и отмечается, что на каждую их 4 тыс. 433 тонн, выброшенных в атмосферу после 2020 года, придется смерть одного человека в мире до конца XXI века.

Автор исследования сотрудник Института Земли Колумбийского университета Дэниэл Бресслер отметил, что работа непосредственно показывает в пересчете на человеческие жизни цену решений, принимаемых различными правительствами, бизнесом, отдельными людьми.

"Это (исследование - ИФ) представляет в количественной форме воздействие этих решений. Оно переводит вопрос на более личностной, понятный уровень", - говорится в его заявлении.