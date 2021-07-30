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Дальнее зарубежье 30.07.2021 21:40

Турция не будет вовлечена в военную миссию НАТО в Афганистане

Турецкие солдаты не будут принимать участия в боевых операциях в рамках миссии НАТО в Афганистане, если Анкара сохранит военный контингент на территории этой страны, пишет в пятницу турецкая газета "Сабах" со ссылкой на источники в органах безопасности Турции.

В то же время Турция, как и оговаривалось ранее, готова взять на себя задачу по обеспечению безопасности аэропорта Кабула, если будут соблюдены все условия, поясняют источники.

Однако, по их информации, пока никаких решений о деталях и объеме предстоящей миссии Анкары принято не было. Ожидается, что переговоры по этим вопросам будут завершены в августе.

Источники подчеркивают, что Анкара не намерена занимать ни одну из сторон в конфликте в Афганистане. Турецкая сторона не одобряет господство, достигнутое силовым путем.

В то же время, в органах безопасности отмечают, что Турции стоит быть готовой к волне миграции в Европейский Союз из Афганистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, АФГАНИСТАН, НАТО, МИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]