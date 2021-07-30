Турция не будет вовлечена в военную миссию НАТО в Афганистане

Турецкие солдаты не будут принимать участия в боевых операциях в рамках миссии НАТО в Афганистане, если Анкара сохранит военный контингент на территории этой страны, пишет в пятницу турецкая газета "Сабах" со ссылкой на источники в органах безопасности Турции.

В то же время Турция, как и оговаривалось ранее, готова взять на себя задачу по обеспечению безопасности аэропорта Кабула, если будут соблюдены все условия, поясняют источники.

Однако, по их информации, пока никаких решений о деталях и объеме предстоящей миссии Анкары принято не было. Ожидается, что переговоры по этим вопросам будут завершены в августе.

Источники подчеркивают, что Анкара не намерена занимать ни одну из сторон в конфликте в Афганистане. Турецкая сторона не одобряет господство, достигнутое силовым путем.

В то же время, в органах безопасности отмечают, что Турции стоит быть готовой к волне миграции в Европейский Союз из Афганистана.