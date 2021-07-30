Блинкен возложил на власти России ответственность за увольнение местных сотрудников дипмиссии США в Москве

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу выразил признательность иностранному персоналу американской дипмиссии в РФ, которых приходится увольнять из-за решения российских властей.

"Моя глубочайшая благодарность всему местному персоналу и лицам, нанятым по контракту в миссии США в России, которых нам пришлось с сожалением уволить", - написал он в твиттере.

"Ваш вклад и самоотверженность на протяжении многих лет не останутся незамеченными. Эти действия (увольнения - ИФ) стали прямым результатом запрета российского правительства", - отметил он.