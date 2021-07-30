США вынуждены уволить 182 местных сотрудника в своих диппредставительствах в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге - Блинкен

Соединенным Штатам из-за решений властей РФ придется уволить почти две сотни местных сотрудников, работавших в различных американских диппредставительствах на территории России, говорится в обнародованном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Начиная с августа, российское правительство запрещает США держать у себя, нанимать или брать по контракту российский персонал или персонал из третьих стран, за исключением охраны. Мы глубоко опечалены, что это действие вынудит нас уволить 182 местных сотрудников и десятки лиц, работавших по контрактам, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", - отметил госсекретарь.