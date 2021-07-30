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Регион 30.07.2021 23:14

США вынуждены уволить 182 местных сотрудника в своих диппредставительствах в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге - Блинкен

Соединенным Штатам из-за решений властей РФ придется уволить почти две сотни местных сотрудников, работавших в различных американских диппредставительствах на территории России, говорится в обнародованном в пятницу заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Начиная с августа, российское правительство запрещает США держать у себя, нанимать или брать по контракту российский персонал или персонал из третьих стран, за исключением охраны. Мы глубоко опечалены, что это действие вынудит нас уволить 182 местных сотрудников и десятки лиц, работавших по контрактам, из наших дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге", - отметил госсекретарь.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, УВОЛЬНЕНИЯ, МАСШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]