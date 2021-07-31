Байден обещает новые санкции против Кубы

Президент США Джо Байден не исключил, что Вашингтон расширит санкции в отношении кубинских властей за их действия против участников антиправительственных выступлений.

"Их (санкций - ИФ) будет больше, если только на Кубе не произойдут какие-то радикальные перемены, которых я не жду", - сказал он на встрече с представителями кубинской диаспоры в США в ответ на вопрос о том, планируется ли ужесточение санкционного режима.

Он добавил, что Вашингтон "собирается продолжать вводить санкции в отношении лиц режима, которые совершают злоупотребления".

Байден отметил, что США "предпринимают согласованные действия для поддержки дела кубинского народа (...), сплачивая нации, чтобы высказаться и усилить давление на режим, который привлекаем к ответственности".

Он сообщил, что поручил госдепу, министерству финансов в течение одного месяца предоставить рекомендации о том, "как максимально увеличить поток денежных переводов кубинскому народу, избежав при этом попадание средств в руки (кубинских - ИФ) военных".

Корме того, по словам президента, госдеп работает над увеличением штата сотрудников посольства в США в Гаване, "уделяя при этом приоритетное внимание безопасности персонала".

Одновременно "мы увеличиваем прямую поддержку кубинского народа, используя все доступные возможности для предоставления ему доступа в интернет, чтобы помочь обойти цензуру", сказал президент.

Минфин США в пятницу ввел санкции в отношении национальной революционной полиции Кубы и двух ее руководителей, говорится в коммюнике Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

Под санкции попало само ведомство, а также его директор Оскар Алехандро Кальехас Валькарсе и заместитель Эдди Мануэль Сьерра Ариас.

Эти меры приняты после масштабных акций протеста, которые прошли по городам Кубы 11-12 июля. Тогда в ряде городов Кубы произошли массовые беспорядки в связи с ухудшением условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами вандализма, в том числе и в отношении полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

Министр иностранных дел Кубы осудил санкции против полиции, которые преследуют цель оправдать осуществляемую США блокаду Кубы.