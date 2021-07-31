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Дальнее зарубежье 31.07.2021 09:06

Министры обороны США и Южной Кореи подтвердили важность сотрудничества для обеспечения безопасности на Корейском полуострове

В ходе состоявшейся телефонной беседы министров обороны США Ллойда Остина и Южной Кореи Су Вука стороны подтвердили, что для поддержания мира на Корейском полуострове и регионе в целом необходимы меры совместной обороны, сообщил Пентагон.

"Стороны согласились с важностью поддержания надежной совместной оборонной позиции и продолжения общения по важным вопросам для обеспечения того, чтобы альянс США и Республики Корея оставался основой мира и безопасности на Корейском полуострове и в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

Остин также побеседовал по телефону с министром обороны Японии Нобуо Киси. Стороны согласились "с необходимостью дальнейшего укрепления сотрудничества между США и Японией в рамках союза между ними для решения все более неопределенной ситуации в области региональной безопасности", отдельно сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]