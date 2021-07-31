Более 130 талибов убиты за сутки, уничтожен один из их ключевых командиров - Минобороны Афганистана

За последние 24 часа в боестолкновениях с правительственными силами Афганистана убит 131 боевик движения "Талибан", еще 62 ранены, пять - арестованы, сообщил в субботу пресс-центр Министерства обороны Афганистана.

Уничтожено большое количество оружия и боеприпасов. Спецподразделениями ВС Афганистана обнаружены и обезврежены девять различных типов мин, установленных талибами в разных частях страны для поражения гражданских лиц и сил безопасности, говорится в сообщении.

Наиболее активные боевые действия отмечались на территории провинций Газни, Пактика, Кандагар, Забул, Герат, Джаузджан, Тахар и Каписа.

Наибольшие потери за прошедшие сутки талибы понесли на юге, в провинциях Гильменд и Кандагар.

Накануне силы обороны и безопасности при поддержке авиации нанесли удары по позициям движения "Талибан" в окрестностях города Лашкаргох, центра провинции Гильменд.

"В результате 34 террориста движения "Талибан" убиты, в том числе один из ключевых командиров Зия-уль-Хак, еще 17 получили ранения. Уничтожено большое количество вражеского оружия, боеприпасов и техники", - сообщили в пресс-центре оборонного ведомства Афганистана.

В провинции Кандагар силы обороны и безопасности при поддержке авиации нанесли удары по местам скопления боевиков движения "Талибан" в уездах Жирай и Аргандаб, а также в окрестностях города Кандагар, центра одноименной провинции.

"В результате 30 террористов талибов были убиты и еще 10 ранены", - сообщил пресс-центр Минобороны.

Кроме того, боевая авиация нанесла удары по скоплению талибов на трассе Джаузджан-Сарипол, на северо-западе страны, убит 21 талиб, еще 10 ранены.