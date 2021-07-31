Россия и США не должны затягивать переговоры по новому ДСНВ - Горбачев

Экс-президент СССР Михаил Горбачев призвал Россию и США "не затягивать переговоры по новому Договору СНВ".

Он отметил, что Китай и другие ядерные державы "можно подключить только в том случае, если Россия и США станут договариваться о более низких уровнях ядерных вооружений".

В эксклюзивном интервью "Интерфаксу", посвященному 30-летию подписания Договора СНВ-1, он сказал, что этот документ "стал основой всех соглашений, которые были потом", но, подчеркнул Горбачев, "проблема стратегических наступательных вооружений еще не снята".