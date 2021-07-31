В Азербайджане подорожал бензин Premium Euro-95

С 31 июля в Азербайджане подорожал бензин марки Premium Euro-95, сообщил "Интерфакс-Азербайджан" источник на нефтегазовом рынке.

"Стоимость одного литра бензина Premium Euro-95 увеличилась с сегодняшнего дня с 1,4 до 1,45 маната за литр", - сказал он.

Причины роста цен не указываются.

Отметим, что бензин марки Premium Euro-95 Азербайджаном импортируется с 1 апреля 2014 года. Кроме того, страна закупает за рубежом бензин Super Euro-98.