31 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Флоры Алекпер гызы Керимовой орденом "Шараф", сообщает официальный сайт главы государства.
Награда присуждена Керимовой за заслуги в развитии музыкального искусства Азербайджана.
Другим распоряжением главы государства за долговременную эффективную деятельность в развитии музыкального искусства Флоре Керимовой предоставлена персональная пенсия президента Азербайджана.
А.Салаева
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