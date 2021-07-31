В Израиле готовят ответные действия после атаки на танкер

Израильские официальные лица предупреждают, что их страна предпримет действия в ответ на атаки в Индийском океане на танкер Mercer Street, сообщают в субботу СМИ Израиля.

Они приводят слова неназванного израильского официального лица, пояснившего, что Израиль вряд ли сможет оставить произошедшее без реакции, так как оператор японского танкера - израильская компания.

Портал Walla News приводит слова чиновника, пояснившего: "Единственный вопрос - это то, когда и каким образом мы предпримем ответные действия".

Ранее в ВМС США заявили, что первые поступившие данные об инциденте указывают на то, что нападение, судя по всему, было совершено при помощи беспилотника.

Иранский телеканал Al Alam TV со ссылкой на неназванные источники утверждал, что атака на судно была совершена в ответ на предполагаемое нападение Израиля на военный аэропорт "Аль-Дабаа" в Сирии.

Источник сообщил, что в результате израильского авиаудара в ночь на 22 июля, нанесенного по району Аль-Кусайр на западе сирийской провинции Хомс, погибли двое "бойцов сопротивления", а также уничтожены склады оружия и боеприпасов движения "Хезболла".

Ранее сообщалось, что японский танкер Mercer Street , следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Британии и гражданин Румынии.