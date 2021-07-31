Армения демонстрирует позицию, противоречащую международному праву – МИД Азербайджана

Заявление МИД Армении от 30 июля 2021 года отражает очередное абсурдное и ложное обвинение в адрес Азербайджана, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
По ее словам, Армения, которая почти 30 лет проводит агрессивную политику в отношении Азербайджана, "до сих пор демонстрирует позицию, противоречащую международному праву, отвергает процесс делимитации границы между двумя странами и препятствует реализации трехсторонних заявлений".
"Почему страна, стремящаяся к деэскалации, постоянно обстреливает азербайджанские позиции на границе? Почему не реагирует на призывы решить пограничный вопрос путем диалога?! Мы знаем ответ. Потому что Армения по-прежнему предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, не желает мириться с тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в своих международных границах. Мы обращаем внимание армянской стороны на то, что мир в регионе может быть достигнут на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Устойчивый мир может быть достигнут только на основе уважения международного права. Азербайджан уже 30 лет излагает эту позицию и руководствуется ею", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
А.Салаева
В Азербайджане подорожал бензин Premium Euro-95
Казмунайгаз в I полугодии снизил добычу нефти с конденсатом на 5,3%, газа - на 5,6%
Комбинации "Спутника V" с AstraZeneca и Sinopharm не вызывают серьезных побочных реакций - исследование
В России более 23,8 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 792 умерших - оперштаб
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
В Израиле готовят ответные действия после атаки на танкер
Россия и США не должны затягивать переговоры по новому ДСНВ - Горбачев
Более 130 талибов убиты за сутки, уничтожен один из их ключевых командиров - Минобороны Афганистана
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!
Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом