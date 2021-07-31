Армения демонстрирует позицию, противоречащую международному праву – МИД Азербайджана

Заявление МИД Армении от 30 июля 2021 года отражает очередное абсурдное и ложное обвинение в адрес Азербайджана, заявила пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, Армения, которая почти 30 лет проводит агрессивную политику в отношении Азербайджана, "до сих пор демонстрирует позицию, противоречащую международному праву, отвергает процесс делимитации границы между двумя странами и препятствует реализации трехсторонних заявлений".

"Почему страна, стремящаяся к деэскалации, постоянно обстреливает азербайджанские позиции на границе? Почему не реагирует на призывы решить пограничный вопрос путем диалога?! Мы знаем ответ. Потому что Армения по-прежнему предъявляет территориальные претензии к Азербайджану, не желает мириться с тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность в своих международных границах. Мы обращаем внимание армянской стороны на то, что мир в регионе может быть достигнут на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ. Устойчивый мир может быть достигнут только на основе уважения международного права. Азербайджан уже 30 лет излагает эту позицию и руководствуется ею", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

А.Салаева