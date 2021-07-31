Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0193 RUR   0.0232 GBR   2.3709 TRY   0.2007

Цена на нефть

29.07 $/bbl   WTI 73.62 1.23 Brent 76.05 1.31

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 31.07.2021 12:40

В России более 23,8 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 792 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 807 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 807 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 132 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 792 пациента, наибольшее число скончавшихся в Санкт-Петербурге - 74, в Москве - 73, в Краснодарском крае - 32.

По выздоровлении выписан 19 тыс. 771 пациент.

В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 514 новых случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 159 человек выздоровели.

Субъектами с наибольшими темпами прироста вслед за Москвой являются Санкт-Петербург, где за сутки выявлены 1 тыс. 915 заболевших, в Московской области - 1 тыс. 592.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 265 тыс. 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 тыс. 563 умерших и 5 млн 608 тыс. 619 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 165,3 млн тестов на COVID-19, из них 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 126 тыс. 951 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]