В России более 23,8 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 792 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 807 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 23 тыс. 807 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 132 (9,0%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
За минувшие сутки от коронавируса умерли 792 пациента, наибольшее число скончавшихся в Санкт-Петербурге - 74, в Москве - 73, в Краснодарском крае - 32.
По выздоровлении выписан 19 тыс. 771 пациент.
В Москве в субботу, сообщает оперативный штаб, 3 тыс. 514 новых случаев заражения коронавирусом, 4 тыс. 159 человек выздоровели.
Субъектами с наибольшими темпами прироста вслед за Москвой являются Санкт-Петербург, где за сутки выявлены 1 тыс. 915 заболевших, в Московской области - 1 тыс. 592.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 265 тыс. 873 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 тыс. 563 умерших и 5 млн 608 тыс. 619 выписанных.
По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 165,3 млн тестов на COVID-19, из них 527 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 1 млн 126 тыс. 951 человек.
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