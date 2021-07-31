Гостиницы в Азербайджане увеличили доходы на 25%

Доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в первом полугодии 2021 года составили 90,1 млн манатов ($53 млн), что на 25,2% выше показателя января-июня 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

"61,1% доходов были получены за счет сдачи номеров, 28,3% - от услуг общепита, 2% - за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 8,6% - от других услуг", - отметили в Госкомстате.

В целом, в январе-июне 2021 года туристы в Азербайджане совершили 694,7 тыс. ночевок в гостиницах (рост на 18,6%). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку – 51,7%. В Габале этот показатель составил 8,5%, в Гусаре – 5,7%, в Губе – 5,2%, в Лянкяране – 4,9%, Шабране – 4,2%, Хачмазе – 3,6%, Нафталане – 2,8%, Шемахе – 2%, Мингячевире – 1,6%, в Нахчыванской Автономной Республике – 1,2%, в Масаллы -1,1%, в Гяндже – 0,8%, Гахе – 0,7%, Загатале – 0,6%, Шамкире – 0,5%, в других городах и районах – 4,9%.

При этом 132,8 тыс., или 19,1% ночевок были совершены иностранными гражданами или лицами без гражданства (спад в 2,6 раза). Из них 15,7% приходится на туристов из Турции, 15,2% - Великобритании, 10% - России, 5,1% - Италии, 4,3% - Германии, 2,9% - США, 2.6% - Украины, по 2% - Израиля и Нидерландов, 1,9% - Беларуси, 1,7% - Казахстана, 1,5% - Франции, 1,3% - Норвегии, 33,8% – из других стран.

85,5% ночевок иностранных граждан и лиц без гражданства пришлось на долю гостиниц Баку, 5,2% - Гусар, 3% - Габалы, 1,7% - Нахчыванской АР, 1,2% - Шабрана, 0,9% - Нафталана, по 0,8% - Мингячевира и Губы, 0,9% - гостиниц в других городах и районах Азербайджана.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 561,9 тыс., что в 2,3 раза превысило показатель за первое полугодие 2020 года.

За отчетный период средний уровень загрузки отелей по республике составил 9% против 7,6% годом ранее, в том числе по Шабрану – 47,1%, Бейлагану – 23,4%, Лянкярану – 17,6%, Нафталану – 17,1%, Шамкиру – 16,3%, Губе – 15,2%, Габале – 13,7%, Барде – 12,8%, Джалилабаду – 12,8%, Баку – 11,9%, Агджабеди и Гусару – по 11,6%, Шемахе – 10,8%.

А.Салаева