ВВС Афганистана в ходе авиаударов ликвидировали более 40 талибов

Боевая авиация афганской национальной армии в субботу нанесла удары по позициям боевиков движения "Талибан" в провинциях Бадахшан и Балх, в результате чего убито не менее 40 боевиков.

"В ходе авиаудара по скоплению боевиков на территории уезда Яван провинции Бадахшан убит 21 террорист, включая трех видных ключевых командиров и двух террористов из Чечни, еще 11 получили ранения, включая судью талибов в этом районе Мавлави Валиуллу", - сообщил пресс-центр министерства обороны Афганистана.

Также сообщается об уничтожении двух автомобилей противника, большого количества легкого, тяжелого оружия и боеприпасов.

В то же время, по сообщению пресс-центра 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин", в результате двух авиаударов в провинции Балх убит 21 талиб.

"Сегодня в 10:35 и 10:50 афганские ВВС нанесли удары по скоплению боевиков в селении Мир-Касим уезда Чимтал в провинции Балх. В результате этих атак был убит 21 боец талибов, уничтожено 14 мотоциклов, один автомобиль Corolla", - сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209 корпуса Ханиф Резаи.