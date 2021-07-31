Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0193 RUR   0.0232 GBR   2.3709 TRY   0.2007

Цена на нефть

29.07 $/bbl   WTI 73.62 1.23 Brent 76.05 1.31

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 31.07.2021 16:20

США в 2022 году могут выделить Грузии $132 млн

Палата представителей США утвердила законопроект о государственных, зарубежных операциях и связанных с ними программах (SFOP) на 2022 фискальный год, согласно которому предусматривается выделение Грузии не менее $132 млн в рамках финансовой помощи, сообщает в субботу грузинское внешнеполитическое ведомство.

"В законопроекте, среди прочего, устанавливаются приоритеты США в отношении поддержки и помощи странам-партнерам, а также он по-прежнему содержит важные посылы с точки зрения деоккупации и непризнания оккупированных регионов Грузии", - отмечается в сообщении.

В частности, центральное правительство ни одной страны не получит финансирования, предусмотренного этим законом, если госсекретарь США определит и сообщит Комитету по ассигнованиям, что страна признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона / Южная Осетия.

Кроме того, законопроект призывает Казначейский департамент США дать указание руководителям международных финансовых организаций воздерживаться от финансирования любых программ (включая ссуды, кредиты и гарантии), которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.

В сообщении отмечается, что к законопроекту прилагается пояснительный отчет Комитета по ассигнованиям, в котором говорится, что в поддержку мира и стабильности на Кавказе Комитет поддерживает просьбу Государственного департамента США о финансовой помощи для обеспечения регионального взаимодействия.

Что касается конкретно Грузии, Комитет призывает Государственного секретаря США и Агентство США по развитию реализовывать программы помощи в соответствии с приоритетами, чтобы финансирование обеспечивало верховенство закона и путем укрепления демократических институтов способствовало прозрачности и хорошему управлению в Грузии.

Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]