США в 2022 году могут выделить Грузии $132 млн

Палата представителей США утвердила законопроект о государственных, зарубежных операциях и связанных с ними программах (SFOP) на 2022 фискальный год, согласно которому предусматривается выделение Грузии не менее $132 млн в рамках финансовой помощи, сообщает в субботу грузинское внешнеполитическое ведомство.
"В законопроекте, среди прочего, устанавливаются приоритеты США в отношении поддержки и помощи странам-партнерам, а также он по-прежнему содержит важные посылы с точки зрения деоккупации и непризнания оккупированных регионов Грузии", - отмечается в сообщении.
В частности, центральное правительство ни одной страны не получит финансирования, предусмотренного этим законом, если госсекретарь США определит и сообщит Комитету по ассигнованиям, что страна признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона / Южная Осетия.
Кроме того, законопроект призывает Казначейский департамент США дать указание руководителям международных финансовых организаций воздерживаться от финансирования любых программ (включая ссуды, кредиты и гарантии), которые нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии.
В сообщении отмечается, что к законопроекту прилагается пояснительный отчет Комитета по ассигнованиям, в котором говорится, что в поддержку мира и стабильности на Кавказе Комитет поддерживает просьбу Государственного департамента США о финансовой помощи для обеспечения регионального взаимодействия.
Что касается конкретно Грузии, Комитет призывает Государственного секретаря США и Агентство США по развитию реализовывать программы помощи в соответствии с приоритетами, чтобы финансирование обеспечивало верховенство закона и путем укрепления демократических институтов способствовало прозрачности и хорошему управлению в Грузии.
Грузия и США установили дипотношения 23 апреля 1992 года. За это время США оказали финансовую помощь республике в размере более $4 млрд для поддержки реформ и осуществления разных проектов.
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
Баку опроверг сообщения об обстреле позиций ВС Армении на границе
Армения демонстрирует позицию, противоречащую международному праву – МИД Азербайджана
Одобрено создание новой российской орбитальной станции
В Азербайджане подорожал бензин Premium Euro-95
Казмунайгаз в I полугодии снизил добычу нефти с конденсатом на 5,3%, газа - на 5,6%
Еще одна группа пожарных и спасателей из Азербайджана отправится в Турцию для участия в тушении лесных пожаров
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!
Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом