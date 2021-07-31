Пакистанские талибы атаковали правительственный пост в Южном Вазиристане

Боевики движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) атаковали пост пакистанской армии в районе Тиарза в Южном Вазиристане, сообщает в субботу афганское информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные источники.

"Один пакистанский солдат был убит, пятеро других получили ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что официальный представитель ТТП Мохаммад Хорасани подтвердил ответственность организации за нападение, заявив, что в результате атаки двое солдат были убиты и четверо ранены.