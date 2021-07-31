Пакистанские талибы атаковали правительственный пост в Южном Вазиристане

Боевики движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) атаковали пост пакистанской армии в районе Тиарза в Южном Вазиристане, сообщает в субботу афганское информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные источники.
"Один пакистанский солдат был убит, пятеро других получили ранения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что официальный представитель ТТП Мохаммад Хорасани подтвердил ответственность организации за нападение, заявив, что в результате атаки двое солдат были убиты и четверо ранены.
Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего
Баку опроверг сообщения об обстреле позиций ВС Армении на границе
Армения демонстрирует позицию, противоречащую международному праву – МИД Азербайджана
Одобрено создание новой российской орбитальной станции
В Азербайджане подорожал бензин Premium Euro-95
Казмунайгаз в I полугодии снизил добычу нефти с конденсатом на 5,3%, газа - на 5,6%
Еще одна группа пожарных и спасателей из Азербайджана отправится в Турцию для участия в тушении лесных пожаров
В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
С «Nar Wi-Fi» интернет там, где ты!
Гарантийные письма от Yelo Bank полностью онлайн и без залога
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом