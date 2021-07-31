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Дальнее зарубежье 31.07.2021 16:35

Пакистанские талибы атаковали правительственный пост в Южном Вазиристане

Боевики движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП) атаковали пост пакистанской армии в районе Тиарза в Южном Вазиристане, сообщает в субботу афганское информационное агентство Pajhwok со ссылкой на местные источники.

"Один пакистанский солдат был убит, пятеро других получили ранения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что официальный представитель ТТП Мохаммад Хорасани подтвердил ответственность организации за нападение, заявив, что в результате атаки двое солдат были убиты и четверо ранены.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]