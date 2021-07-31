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Транспорт и связь 31.07.2021 16:50

Одобрено создание новой российской орбитальной станции

Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции, сообщили в госкорпорации.

"С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", - говорится в сообщении.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]