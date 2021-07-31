Одобрено создание новой российской орбитальной станции

Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции, сообщили в госкорпорации.
"С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", - говорится в сообщении.
Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.
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