Одобрено создание новой российской орбитальной станции

Научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции, сообщили в госкорпорации.

"С целью недопущения прекращения непрерывного освоения околоземной космической инфраструктуры предложено создание национального пилотируемого космического комплекса на низкой околоземной орбите - Российской орбитальной служебной станции (РОСС)", - говорится в сообщении.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта МКС, и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.