Су-35 разбился на Сахалине - источник

Истребитель Су-35 потерпел крушение в Сахалинской области РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Самолет Су-35 выполнял учебно-тренировочный полет. Однако сразу после взлета возникли неполадки и самолет разбился", - сказал источник.
Пилот катапультировался и остался жив. Его осматривают медики.
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