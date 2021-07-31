Су-35 разбился на Сахалине - источник

Истребитель Су-35 потерпел крушение в Сахалинской области РФ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Самолет Су-35 выполнял учебно-тренировочный полет. Однако сразу после взлета возникли неполадки и самолет разбился", - сказал источник.

Пилот катапультировался и остался жив. Его осматривают медики.

Су-35 - это многоцелевой сверхманёвренный истребитель поколения 4++