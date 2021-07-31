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СНГ 31.07.2021 17:51

Потерпевший крушение Су-35 упал в Охотское море

Истребитель Су-35 разбился во время учений в Хабаровском крае РФ, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"31 июля в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря", - заявили в пресс-службе.

"Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью пилотанет", - сказали в штабе ВВО.

Там отметили, что расследование происшествия проводит комиссия Восточного военного округа.

Су-35 - сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения 4++. Он разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и серийно производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолет создан на базе Су-27/Су-30, но при этом является концептуально новой машиной с элементами оборудования истребителя пятого поколения.

Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]