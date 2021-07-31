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Здравоохранение 31.07.2021 18:24

В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 633 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 343,849 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 668 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончался 1 человек. По состоянию на 31 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5023 человека.

От COVID-19 вылечились 332,926 тыс. человек (+174 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 5,9 тыс. человек.

За сутки медики провели 10 386 тестов на коронавирус против 9 881 накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 034,340 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]