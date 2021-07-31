В Азербайджане снижение новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 633 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 343,849 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 668 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончался 1 человек. По состоянию на 31 июля общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5023 человека.
От COVID-19 вылечились 332,926 тыс. человек (+174 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 5,9 тыс. человек.
За сутки медики провели 10 386 тестов на коронавирус против 9 881 накануне. Всего в стране с начала пандемии проведено 4 млн 034,340 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
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