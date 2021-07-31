Еще одна группа пожарных и спасателей из Азербайджана отправится в Турцию для участия в тушении лесных пожаров

В ближайшие часы еще одна группа пожарных МЧС Азербайджана отправится в Турцию с целью тушения лесных пожаров и недопущения их распространения.
"В состав группы войдут 220 пожарных и спасателей. Также в Турцию будет направлен 1 вертолет, 53 единицы пожарной и спасательной техники специального назначения", - говорится в сообщении МЧС.
В пятницу в Турцию вылетела первая группа пожарных МЧС Азербайджана в составе 100 человек. Она отправилась в область Даламан. В Турцию также были отправлены 2 вертолета МЧС Азербайджана и 50 единиц различной техники.
Ранее сообщалось, что Азербайджан планирует отправить в Турцию до 500 сотрудников МЧС, вертолеты и технику для тушения лесных пожаров.
А.Салаева
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