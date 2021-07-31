Пожарные справились с большинством очагов возгорания в Турции - Эрдоган

Большинство очагов возгорания природных пожаров в Турции по состоянию на вечер субботы больше не представляют опасности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Агентство "Анадолу" отмечает, что, по словам Эрдогана, большинство очагов возгорания "локализованы и потушены".
"В тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы 4 тыс. человек. В зоне бедствия работают шесть самолетов, 45 вертолетов, девять БПЛА, 117 пожарных машин", - отметил Эрдоган.
Он напомнил, что для участия в тушении огня специальные самолеты выслали Россия, Азербайджан, Украина и Иран.
Ранее в субботу Эрдоган объявил зонами бедствия районы нескольких турецких провинций, пострадавшие от сильных природных пожаров.
Он сообщил, что в список "зон стихийных бедствий, затрагивающих жизнь людей" включены провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.
Природные пожары продолжают бушевать в шести турецких провинциях: помимо вышеперечисленных районов очаги возгорания остаются в провинции Кайсери.
Эрдоган призвал в пятницу дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране.
Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - диверсия.
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