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Регион 31.07.2021 18:53

Пожарные справились с большинством очагов возгорания в Турции - Эрдоган

Большинство очагов возгорания природных пожаров в Турции по состоянию на вечер субботы больше не представляют опасности, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Агентство "Анадолу" отмечает, что, по словам Эрдогана, большинство очагов возгорания "локализованы и потушены".

"В тушении лесных пожаров за последние три дня задействованы 4 тыс. человек. В зоне бедствия работают шесть самолетов, 45 вертолетов, девять БПЛА, 117 пожарных машин", - отметил Эрдоган.

Он напомнил, что для участия в тушении огня специальные самолеты выслали Россия, Азербайджан, Украина и Иран.

Ранее в субботу Эрдоган объявил зонами бедствия районы нескольких турецких провинций, пострадавшие от сильных природных пожаров.

Он сообщил, что в список "зон стихийных бедствий, затрагивающих жизнь людей" включены провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Природные пожары продолжают бушевать в шести турецких провинциях: помимо вышеперечисленных районов очаги возгорания остаются в провинции Кайсери.

Эрдоган призвал в пятницу дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране.

Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - диверсия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]